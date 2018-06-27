Для перевозки болельщиков в день матча ЧМ-2018 между сборными Японии и Польши в Волгограде назначаются дополнительные электропоезда. Болельщики смогут воспользоваться маршрутом Акварель – Волгоград-1 – Мамаев Курган.

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», время отправления от о.п. Акварель — в 12:04, 12:44, 13:23, 14:08, 14:49, 15:18, 15:38, 16:53, 16:08, 16:23.

Обращаем внимание пассажиров, что данные «городские электрички» будут делать остановки только на о.п. Акварель, ст. Волгоград-1 и о.п. Мамаев Курган.

Для возвращающихся с матча болельщиков предусмотрен маршрут Мамаев Курган – Волгоград-1 – Акварель. Время отправления с о.п. Мамаев Курган — в 19:05, 19:20 и 19:35.

Кроме того, по просьбам волгоградцев, проживающих в «южных» районах города, дополнительные электропоезда будут курсировать по маршруту Мамаев Курган – Волгоград-1 – Акварель – Шпалопропитка с остановками на ст. Волгоград-1, о.п. Акварель, о.п. Руднева, ст. Бекетовская, ст. Сарепта, о.п. Судоверфь, о.п. Красноармейская, о.п. Заканальная и ст. Шпалопропитка. Время отправления с о.п. Мамаев Курган — в 19:50, 20:10, 20:30, 21:11, 21:51, 22:31 и 23:11.

Также, 28 июня 2018 года частично изменяются график и маршрут следования некоторых электропоездов на направлении Шпалопропитка – Волгоград-1 – Аэропорт – Волгоград-1 – Шпалопропитка, а также график движения пригородных поездов, курсирующих по маршрутам Волгоград-1 – Канальная, Волгоград-1 – Котельниково, Кривомузгинский – Волгоград-1, Волгоград-1 – Суровикино, Шпалопропитка – Волгоград-1, Волгоград-1 – Арчеда.

Более подробную информацию о расписании движения электропоездов можно узнать на сайте компании АО «Волгоградтранспригород», а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «ПАССАЖИРАМ», информационных стендах билетных касс и через мобильное приложение «Пригород».