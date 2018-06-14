Природный парк «Щербаковский» отмечает в этом году своё 15-летие. В честь этого события парк подготовил для туристов новые предложения и рекреационные объекты.

Из семи парков, существующих в настоящее время в Волгоградской области, «Щербаковский» занимает наименьшую площадь – всего 34,5 тысячи гектаров. Однако по числу природных раритетов и туристических маршрутов не уступает самым крупным паркам региона – «Волго-Ахтубинской пойме», «Эльтонскому» и «Цимлянским пескам».

К 15-летию сотрудники природного парка не только обновляют информационные щиты, аншлаги, штендеры, но и по новому оформляют экологическую тропу «Щербаковская балка».

Так, на самом посещаемом маршруте «Волжская Швейцария» в скором времени появится входная зона с парковочной площадкой для автомобилей, навесом для отдыхающих и, конечно, необходимой информацией для посетителей. Кроме этого, для удобства гостей на тропе будут установлены указатели, оформлены точки осмотра, фотозона и площадка для организации пикника.

Новые информационные аншлаги появятся и на зеленых стоянках, и в местах, где можно посидеть с удочкой или просто отдохнуть. И, наконец, сотрудники природного парка учли пожелания многочисленных посетителей — изготовили и установили новый штендер – указатель, позволяющий без труда сориентироваться на местности и найти визит-центр или дирекцию парка.

Добавим, что в настоящее время посетителям в «Щербаковском» могут предложить 12 эколого-туристических экскурсионных маршрутов различной протяженности и сложности. Среди них — «Ураков бугор», знаменитые «Столбичи – Щербаковский сброс», «Кривцовская балка – Дитцев сад» и другие. Уже в этом сезоне здесь готовы к приему туристов места отдыха и зеленые стоянки: «Дитцев сад», «Стена слез» и «Говорящая осыпь», «Сухая балка», «Балка Патриарших Дубов», «Ураковская гавань», «Озеро на песках». За справочной информацией можно обратиться в визит-центр.