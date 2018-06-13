Жителей и гостей города приглашают посетить выставку фотографий и документов «Отстояли и отстроили», посвященную 75-летию Черкасовского движения. Выставка расскажет посетителям, как восстанавливался Сталинград, станет логичным продолжением проекта Музея водоканала «Белое платье» и позволит посетителям познакомиться с редкими фотографиями и документами, относящимися к восстановлению Сталинграда. Открытие выставки состоится 14 июня в 18:00 в Волгоградской областной библиотеке им. М. Горького.

На выставке можно будет увидеть, как проходили будни участников движения, и прикоснуться к одному из символов восстановления и возрождения Сталинграда, а также познакомиться с документами из личного архива семей черкасовцев, ранее недоступными для широкой публики.

Выставка позволит гостям познакомиться с редкими фотографиями и документами, которые автор проекта Анна Степнова собрала в архивах и музейных фондах. В экспозиции также будут представлены издания из фондов ВОУНБ им. М. Горького и документы из Национальной электронной библиотеки.

Выставка «Отстояли и отстроили» будет экспонироваться на 4-м этаже ВОУНБ им. М. Горького в режиме работы библиотеки. Вход свободный. Справки по телефонам 8(8442) 33-11-48 (Электронный читальный зал), +79880093171 (Региональный центр информационных ресурсов).