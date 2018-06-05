В прошлом году «Концессии водоснабжения» запустили в работу новый учебно-тренировочный полигон на территории насосной станции «Олимпийская» в Дзержинском районе Волгограда.

В мае на этой учебной базе компания провела традиционный ежегодный конкурс профессионального мастерства среди своих сотрудников. Отработкой практических навыков занимался 51 работник компании. Победителей судейская комиссия определяла по следующим номинациям: лучшая бригада АВР на водопроводных сетях, лучшая бригада АВР на канализационных сетях, лучший молодой слесарь АВР на водопроводных сетях, лучший молодой слесарь АВР на канализационных сетях, лучший

электрогазосварщик. По общему числу призовых мест лидером стал цех по эксплуатации ремонту сетей водопроводно-канализационного обслуживающий Советский и Ворошиловский районы.

А уже в конце лета на учебно-тренировочном полигоне впервые пройдет Областной конкурс профессионального мастерства среди водоканалов Волгоградской области. Для соревнований такого уровня на учебно-тренировочной базе созданы все

условия. На полигоне достаточно свободного пространства как болельщиков, так и испытательных зон для состязаний сразу нескольких команд по разным направлениям: стенды для газосварки, водопроводные и канализационные колодцы, участки с трубами и задвижками. Не исключается и участие команд из других регионов.

Средства на возведение учебно-тренировочного комплекса не были предусмотрены инвестиционной программой «Концессии водоснабжения» и не могли быть взяты из тарифов на водоснабжение и водоотведение. Но необходимость в профессиональном росте специалистов назрела давно, поэтому полигон был построен силами водоканальщиков в свободное от работы время.

Собственный тренировочный комплекс стал второй по величине тренировочной базой среди водоканалов страны. Учебный полигон позволяет компании решить сразу несколько важных задач:

1. Работать над повышением профессиональной квалификации сотрудников водоканала. Постоянно действующий тренировочный полигон позволяет совершенствовать технологию работы бригад на водопроводно-канализационных сетях, что увеличивает оперативность и качество плановых и аварийных работ;

2. Обучать собственных сотрудников и студентов профильных вузов. Стационарная учебно-тренировочная база компании сформировала условия для усиленной практической подготовки как действующих, так и будущих профессионалов.

3. Проводить конкурсы профессионального мастерства регионального федерального уровней, что позволит работникам водоканалов со всей страны обмениваться накопленным профессиональным опытом.