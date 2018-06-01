Что же приготовили нам эти выходные? Утренний забег, фестиваль крафтового пива, семейный праздник в Комсомольском саду, вечеринка в театре и диджей-сет украинского музыканта — дома сидеть просто некогда!

№5

Для тех, кто еще не знает, каждую субботу в 9:00 у музея-панорамы «Сталинградская битва» проходит забег parkrun. Это бесплатный еженедельный забег на 5 км для бегунов с любым уровнем подготовки. Это не соревнование с другими бегунами, а просто 5-километровый забег на время, где вы бежите с удовольствием или в рамках своих утренних тренировок. Отличная возможность начать выходные правильно!

№4

Комсомольский сад превратится в один большой парк развлечений для всей семьи, где можно попробовать стать и хоккеистом, и ученым и художником, и спортсменом, и даже режиссёром. Развлекательная программа настолько обширная, что кратко описать ее не получится, поэтому сразу переходите по ссылке в наш календарь.

№3

Бар «Друзья» решил расширить свою дружбу и пригласил одного из самых известных украинских электронных музыкантов Украины, хаус-продюсера и основателя лейбла Kiev House — Cape Cod. Любителям хаус-музыки такое нельзя пропустить. Подробности здесь.



№2

Театр в Леднике отмечает свой первый день рождения. И по этому случаю устраивает спектакль и вечеринку. Во второй раз покажут выступление студии импровизации и актерского мастерства «YU.M» по рассказам Даниила Хармса «Постоянство веселья и грязи», а после пригласят всех на after-party на летней террасе. Необязательно посещать спектакль, чтобы попасть на вечеринку, но те, кто был на нем, получают определенные бонусы. Хотите знать, какие? Щелкайте сюда.

№1

В пятницу и субботу будет проходить ежегодный фестиваль Volga Craft Fest на летней террасе рестобара «Мама Норка Папа Бобер». Вас ждут 20 сортов эксклюзивного крафта, стрит фуд, морепродукты, альтернативные стейки из мраморной говядины, живая музыка и DJ сеты, конкурсы с призами и многое другое. А что именно, узнаете по ссылке.

Что осталось за кадром?

Досуг:

Для детей:

Кстати, в данном ТОПе поместились далеко не все мероприятия этих выходных, поэтому айда к нам в календарь.

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