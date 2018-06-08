В эти праздничные выходные пройдут вечеринка «Контроль», кулинарный шоу-конкурс, лекция про кино, фестиваль и мастер-классы в «Старой Сарепте», соревнования по воркауту и функциональному многоборью, мастер-классы, концерты, выступление Дениса Майданова и музыкально-световое шоу в Мемориальном парке Мамаева кургана. И кое-что еще в самом конце публикации. Хороших выходных!

№5

Здесь есть любители вечеринок? Контроль открывает летний сезон вечеринок на Миле. Все как обычно: любимые FNKD и Virgin Pete, только с щепоткой хауса от Jugga Jungle и танцевальным баттлом. Идеальное начало выходных.

№4

Кулинарный шоу-конкурс «Батон», который, к сожалению, был отменен в прошлый раз, состоится в это воскресенье в парке «Волгоград-Баку». Если вы любите готовить и хотите побороться в кулинарном шоу за призы, то вы обязаны быть там. Подробности в календаре.

№3

В Школе Интеллектуального Досуга пройдет лекция Дмитрия Скворцова про актуальное российское кино. Если вам интересен наш кинематограф (достойная его половина), то вам нужно обязательно посетить. Правда, цены немного кусаются, но для студентов действует хорошая скидка. Обо всем узнаете в нашем календаре.

№2

В музее-заповеднике «Старая Сарепта» подготовили большую развлекательную программу для детей и их родителей на 12 июня. Экскурсии, интерактивные программы, игры, кулинарные мастер-классы и выставки. Больше в нашем календаре.

№1

На первое место нашего ТОП-5 мы поместили мероприятия, которые пройдут в новом Мемориальном парке Мамаева кургана. Программа действительно получилась впечатляющей: живая музыка, соревнования по воркауту и функциональному многоборью, выступления по велотриалу, мастер-классы, выступление Дениса Майданова и музыкально-световое шоу. Вы также можете поучаствовать в соревнованиях по воркауту и функциональному многоборью, просто перейдите по ссылкам, которые находятся чуть выше, и узнайте условия.

Что осталось за кадром?

Досуг:

Выставки:

Концерты и вечеринки:

Кстати, в данном ТОПе поместились далеко не все мероприятия этих выходных, поэтому айда к нам в календарь.

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