Волгоград – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги мобильной активности болельщиков во время футбольного матча между сборными Англии и Туниса, который состоялся в Волгограде 18 июня. Абоненты оператора использовали свыше 300 гигабайтов мобильного интернет-трафика и совершили более 13 тысяч звонков.

Абоненты Tele2 за время футбольного матча сборных Англии и Туниса на стадионе «Волгоград-Арена» активно вели онлайн-трансляции, общались в мессенджерах, создавали посты в соцсетях. 70% абонентов оператора использовали для общения устройства с поддержкой LTE — порядка 215 гигабайтов трафика было передано в сетях 4G. Средняя скорость передачи данных в сети LTE в период матча составляла 11 Мбит/с. При этом, согласно тестовым замерам технических специалистов, максимальная скорость мобильного интернета Tele2 достигала 26 Мбит/с.

Кроме того, в период матча абоненты совершили свыше 13 тысяч голосовых вызовов. Болельщики делились результатами соревнований и звонили как по Волгоградской области, так и за пределы региона и России.

Tele2 гарантирует высокое качество связи на всех объектах проведения матчей мирового первенства для своих абонентов. На стадионе «Волгоград-Арена» оператор обеспечил качественное покрытие трибун, подтрибунных пространств и всех технических помещений. Для бесперебойной работы сети было установлено несколько десятков объектов сетевой

инфраструктуры, которые обеспечивают ковровое покрытие здания и доступность услуг для 45 тысяч болельщиков.

Оборудование рассчитано на стабильную работу в периоды повышенных нагрузок, поэтому во время проведения матчей зрителям доступна высокоскоростная передача данных и качественная голосовая связь. Tele2 также увеличила емкость каналов связи на вокзалах, в аэропорту, фан-зонах, около городских достопримечательностей, в торговых центрах и местах скопления туристов.