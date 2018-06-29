В этом году спортивный праздник, посвященный Всероссийскому олимпийскому Дню, будет проходить в Волжском. Мероприятие состоится 1 июля. В этот день запланированы турниры по мини-футболу, стритболу, эстафеты, «Веселые старты», а также красочный забег «Олимпийская миля».

По данным регионального комитета физической культуры и спорта, Всероссийский олимпийский День отмечается в 29-й раз. На главной арене будут работать специальная выставка спортивных достижений Волгоградской области, фотозона, различные интерактивные площадки. Пройдут показательные выступления воспитанников спортивных школ, клубов и федераций, гостей ждет демонстрация навыков юных футболистов, представителей секций по дзюдо, занимающихся черлидингом, спортивной и художественной гимнастикой, спортивными танцами и другими видами спорта. Гости праздника смогут принять участие в конкурсах, викторинах и подвижных играх.

Главным событием станет красочный забег на 1600 метров — «Олимпийская миля» ждет всех желающих. Зарегистрироваться для участия в «Олимпийской миле» можно в день проведения соревнований с 9:30 до 10:30. Самых активных участников спортивного праздника ждут награды — дипломы, сувениры и прочие призы с символикой Олимпийского Дня.

Организаторами мероприятия выступает региональный комитет физической культуры и спорта, областной олимпийский совет и спорткомитет администрации города Волжского.