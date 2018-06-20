Скидка в 50% на проезд в поездах пригородного сообщения для детей и подростков будет действовать до конца лета 2018 года. О продлении акции сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

По данным АО «Волгоградтранспригород», период действия льготного проезда детей в поездах пригородного сообщения в Волгоградском регионе ПривЖД будет действовать в период с 16 июня по 31 августа 2018 года. Билеты со скидкой можно будет приобрести пассажирам пригородных поездов в возрасте от 7 до 15 лет включительно.

Например, стоимость проезда по «единому городскому тарифу» с учетом данной скидки будет составлять 20 рублей. Для приобретения льготного билета достаточно предъявить в кассу или кассиру-контролеру в вагоне пригородного поезда свидетельство о рождении ребенка. Билеты можно приобрести как на текущий день, так и предварительно, за 10 суток до отправления поезда.