«Синий троллейбус» представит жителям и гостям города обновленную программу, и теперь, помимо традиционной бардовской, исполнители включили в свой репертуар русские народные песни. Количество рейсов музыкального троллейбуса на время проведения Чемпионата мира по футболу увеличится.

В июне и июле, во время проведения Чемпионата мира по футболу, «музыкальный» электротранспорт совершит более 15 поездок. Помимо бардовской, будут исполнены наиболее популярные русские народные песни, в том числе хорошо известные за рубежом, а также музыкальные произведения, которые полюбились слушателям за шесть лет существования проекта.

Кроме того, артистами подготовлен информационный блок о знаменитых людях нашего города: спортсменах, артистах, писателях, художниках. Песни будут чередоваться с рассказом о достопримечательностях города. Каждое воскресенье будут организованы сразу два рейса. В 11:00 авторы проекта представят программу, ориентированную на детскую аудиторию. Для школьников в репертуар включены популярные детские песни. Во время следующего рейса — в 12:00 – уже для взрослых будет петь квартет «Три один».

Программы концертов проекта «Синий троллейбус» разнообразны и постоянно обновляются. Среди них есть военно-патриотические, для детской аудитории, лекции-концерты об истоках зарождения авторской песни и о творчестве известных бардов (Б. Окуджава, Ю. Визбор, В. Высоцкий, С. Никитин, О. Митяев и др.), тематические литературно-музыкальные с привлечением работников библиотек города и преподавателей школ для школьников и студентов. Слушателем этих уникальных концертов на движущемся транспорте может быть любой желающий. За 6 лет существования проекта на музыкальном троллейбусе прокатились более 10 тысяч человек.

В связи с ограничением количества мест в салоне (21) все поездки формируются по тел. 8-961-063-48-44. Рейсы формируются в 11:00, 12:00, 13:20 и 14:10. В праздничные и воскресные дни троллейбус курсирует по маршруту «Детский центр – пл. Возрождения». Слушателями этих уникальных концертов на движущемся транспорте могут быть все желающие жители города или представители различных организаций.