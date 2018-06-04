Уже давно известно, что на время проведения в Волгограде матчей ЧМ 2018 будут действовать специальные схемы движения общественного и личного транспорта, а также пешеходные зоны. В общем, в центр города лучше в эти дни не ездить :) Конечно, мы шутим! Если вы решили посетить матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ или Фестиваль болельщиков FIFA, то вот вам две схемы, которые помогут разобраться, как и где будет ходить общественный транспорт и какие территории станут пешеходными.

Схема движения общественного транспорта и пешеходные зоны в дни матчей 18, 22, 25 и 28 июня и с 14 июня по 15 июля в пределах проведения Фестиваля болельщиков FIFA:

Схемы движения общественного транспорта и пешеходные зоны на период проведения в Волгограде ЧМ 2018 Транспорт
Схемы движения общественного транспорта и пешеходные зоны на период проведения в Волгограде ЧМ 2018 Транспорт

 

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