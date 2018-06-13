Лето пришло, и наступила пора проводить время весело и с пользой. И поэтому молодежный центр «Лидер» открывает сезон летних квартирников, куда приглашаются все желающие. Посетить одно из таких мероприятий можно будет уже 16 июня в 19:00 на поляне у The Park Cafe в ЦПКиО.

Во время мероприятия гости смогут услышать бессмертные отечественные рок-хиты 90-х годов, которые будут исполнять музыканты. Все собравшиеся смогут погрузиться в этот особый мир, подпевать знакомые каждому песни, наслаждаться летним вечером на свежем воздухе.

Всю дополнительную информацию можно получить в группе ParkRock или по тел.: 73-13-38.

Организаторы рекомендуют захватить с собой средство для защиты от насекомых, членистоногих и пресмыкающихся, плед и шумную компанию друзей.