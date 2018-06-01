С наступлением лета в Волгограде открылись сразу три дополнительных речных маршрута — «Волгоград — Краснослободск», «Волгоград — Бакалда» и «Бакалда — Культбаза», которые будут работать в течение летнего сезона. Новыми летними маршрутами волгоградцы, желающие провести время на левом берегу Волги и на острове Сарпинский, смогут воспользоваться уже в начале июня.

Кораблик будет отправляться от Речпорта ежедневно, время отправлений 07:00, 08:00, 9:00, 13:00, 17:00, 18:00 и 19:00. Стоимость билета для взрослых — 50 рублей, детский билет можно будет приобрести в два раза дешевле.

Два летних рейса до турбазы «Бакалда» также начнут курсировать уже в начале июня: «Волгоград — Бакалда» и «Бакалда — Культбаза». Работать эти маршруты будут по понедельникам и вторникам. Время отправления от Волгограда в понедельник в 7:30, 16:30 и в 18:30, время отправления от «Бакалды» в 9:20 и 18:20, по вторникам кораблик будет отправляться с набережной в 7:30 и 16:30, со стороны турбазы запланированы рейсы в 6:35, 9:20 и 18:20.

От «Культбазы» до «Бакалды» по понедельникам кораблик будет ходить в 6:00, 8:45 и 17:45 и 8:45 и 17:45 в обратном направлении. Во вторник до острова Сарпинский время отправления — 7:50 и 16:50, от «Культбазы» кораблик отправится в 6:00, 8:45 и 17:45. Стоимость проезда на каждом маршруте составит 80 рублей, для детей – 40 рублей.