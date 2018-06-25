Раньше в моей прикроватной тумбочке лежали пачки денег, а теперь зубная щётка.

Про Вячеслава Головина, руководителя приюта для бездомных «Соборникъ», среди нищих ходит легенда. Якобы, он был наркоманом и сам жил на улице. Потом завязал и стал помогать бездомным. И хотя это миф, Вячеслав не спешит его развенчать

— Нельзя просто подойти к бездомному и предложить помощь. Чаще всего они отказываются, потому что их в лучшем случае обманут, в худшем украдут в рабство. Бездомные доверяют только бездомным.

На самом деле, Вячеслав служил в армии по контракту, был завхозом в школе, занимался наружной рекламой. В 2012 году он решил попробовать новое занятие. Начал помогать бездомным. Вместе с католической благотворительной организацией «Каритас-Волгоград» раздавал еду нуждающимся, помогал восстанавливать паспорта.

— Чтобы восстановить паспорт уходят годы. Например, человек приехал из Узбекистана с советским паспортом. Потом его потерял. Чтобы его восстановить, нужно сделать запрос в посольстве Узбекистана, что бездомный не их гражданин, потом работать с паспортным столом здесь, в Волгограде. Всё это время человек как бы не существует.