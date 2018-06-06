Туристический сезон уже в самом разгаре, и природные парки открывают как уже традиционные туристические маршруты, так и новые. Так, в природном парке «Усть-Медведицкий» стартует сезон сплавов на байдарках. В этом году туристам предлагают шесть водных маршрутов парка.

Сплавы по Хопру и Дону выбирают любители более спокойного отдыха на воде. Неспешное течение этих рек располагает к созерцательному туризму с остановками на зеленых стоянках и обустроенных природным парком пляжах.

Туристов сопровождают опытные инструкторы-экскурсоводы природного парка «Усть-Медведицкий». Во время сплава путешественники могут познакомиться с самыми интересными страницами истории казачьего донского края, увидеть место, где снималась последняя версия фильма по одноименному роману М. Шолохова «Тихий Дон», узнать о том, откуда взялись на территории «Усть-Медведицкого» ледниковые валуны, чем знаменит Спасо-Преображенский монастырь.

Отметим, что принять участие в сплавах могут все желающие. Природный парк предлагает маршруты, рассчитанные как на опытных байдарочников, так и на неискушенных путешественников.