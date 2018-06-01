Если для тебя важно делать классные фотографии в отпуске, быстро ловить смешные моменты с родными, делиться качественными снимками с друзьями, то читай обзор смартфона с самой высокотехнологичной камерой на рынке.

Поколение «камерофонов»

Последние два года компании-лидеры мобильной аппаратуры выходят на рынок с достойными смартфонами, правда, похожими между собой. Хорошая камера — такой же «маст хэв», как функция отправки SMS. Вот только качество оптики растёт, и производители балуют новыми фишками поклонников Instagram и просто любителей красивого селфи. Недавно компания Huawei презентовала новую линейку Huawei Р20, Huawei Р20 Pro и Huawei Р20 Lite, которые, по мнению экспертов, обгоняют по характеристикам флагманы ведущих производителей. При этом у смартфонов от Huawei очень приятная цена.

Пять причин забыть про фотоаппарат, если ты купил Huawei P20 На связи

Снимать как профи

Ещё при выпуске предыдущих моделей смартфонов бренд Huawei заявил о совместной работе над оптикой и линзами с компанией Leica. Теперь результат этого сотрудничества можно увидеть в моделях P20 и P20 Pro. Leica — немецкий производитель, который с 1925 года продаёт профессиональные камеры. Легендарные фотографы, среди которых Анри Картье-Брессон, Энни Лейбовиц, Роберт Капа, стали популярными, снимая именно на Leica.

Пять причин забыть про фотоаппарат, если ты купил Huawei P20 На связи

Узнавать как человек

Вторая, не менее важная особенность съёмки на камерофоны Huawei — искусственный интеллект, который распознаёт сюжет и объекты в кадре, чтобы подобрать максимально подходящие фильтры для удачного фото. То есть, если ты, например, снимаешь портрет, то камера автоматически размоет фон и сфокусируется на человеке. Если пойдёшь снимать весенние цветы, искусственный интеллект подключит макросъёмку.

Пять причин забыть про фотоаппарат, если ты купил Huawei P20 На связи

Еду он тоже любит — food-съёмка получается чёткой и насыщенных цветов. Процессор Kirin 970 быстро реагирует, подстраивается под выбранные настройки и превращает съёмку в игру. Он есть у моделей P20 и P20 Pro (у модели P20 Lite чуть менее мощный процессор — Kirin 659).

Пять причин забыть про фотоаппарат, если ты купил Huawei P20 На связи Телефон узнаёт всего 19 сценариев. Среди них: портрет, групповая съёмка, цветы, зелень, еда, небо, пляж, закат, кошки, собаки и другие. Недавно Huawei подружились с Prisma (та самая, с художественными фильтрами для фото), чтобы совершенствовать возможности по настройке фильтров. Причём Prisma обещает, что её функционал будет работать быстро и без подключения к Интернету.

Пять причин забыть про фотоаппарат, если ты купил Huawei P20 На связи Фронтальная камера как основная

Портретный режим с широкой диафрагмой даже на фронтальной камере поможет делать качественные селфи. Камера на переднем корпусе — 24 мегапикселя (у версии Lite — 16 мегапикселей). Она размывает фон и создаёт качественные фотографии даже при недостаточном освещении. У двух ведущих моделей есть функция искусственного моделирования лица. Широкий динамический диапазон позволяет создавать шедевры, в том числе, в чёрно-белом формате.
Пять причин забыть про фотоаппарат, если ты купил Huawei P20 На связи

Ночная съёмка как на штативе

Чтобы красивый пейзаж остался не только в памяти, но и радовал с экрана смартфона, совсем не обязательно быть профессионалом. Huawei P20 на длинной выдержке собирает свет в течение 7 секунд и даже в тёмном помещении выдаёт качественные фотографии без штатива. У P20 Pro фотографии в темноте получаются самыми впечатляющими.

Пять причин забыть про фотоаппарат, если ты купил Huawei P20 На связи Настраивать как фотоаппарат

Если ты не доверяешь предустановленным фильтрам, Huawei и здесь подстроится под тебя. Переключайся на ручной режим и пробуй самостоятельно выбрать подходящую диафрагму, ISO и выдержку. Снять ажурную верхушку башни поможет пятикратный зум, сделать репортажную съёмку — интеллектуальная стабилизация HUAWEI AIS.
С помощью эффекта Боке сможешь делать крутые фотографии как основной, так и фронтальной камерой. Может быть, ты и не станешь следующим Хельмутом Ньютоном, но собрать классные фотоальбомы с качественными снимками точно сможешь (главное здесь – не лениться и всё-таки распечатывать их).

Камерофоны Huawei P20 и Huawei P20 Lite до 25 июня можно приобрести в рассрочку без переплат в офисах продаж «Билайн», а также в интернет-магазине «Билайн». Например, стильный девайс с самой высокотехнологичной камерой на рынке Huawei P20 Lite обойдётся в 833 рубля в месяц.*

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