Если для тебя важно делать классные фотографии в отпуске, быстро ловить смешные моменты с родными, делиться качественными снимками с друзьями, то читай обзор смартфона с самой высокотехнологичной камерой на рынке.

Поколение «камерофонов»

Последние два года компании-лидеры мобильной аппаратуры выходят на рынок с достойными смартфонами, правда, похожими между собой. Хорошая камера — такой же «маст хэв», как функция отправки SMS. Вот только качество оптики растёт, и производители балуют новыми фишками поклонников Instagram и просто любителей красивого селфи. Недавно компания Huawei презентовала новую линейку Huawei Р20, Huawei Р20 Pro и Huawei Р20 Lite, которые, по мнению экспертов, обгоняют по характеристикам флагманы ведущих производителей. При этом у смартфонов от Huawei очень приятная цена.

Снимать как профи

Ещё при выпуске предыдущих моделей смартфонов бренд Huawei заявил о совместной работе над оптикой и линзами с компанией Leica. Теперь результат этого сотрудничества можно увидеть в моделях P20 и P20 Pro. Leica — немецкий производитель, который с 1925 года продаёт профессиональные камеры. Легендарные фотографы, среди которых Анри Картье-Брессон, Энни Лейбовиц, Роберт Капа, стали популярными, снимая именно на Leica.

Узнавать как человек

Вторая, не менее важная особенность съёмки на камерофоны Huawei — искусственный интеллект, который распознаёт сюжет и объекты в кадре, чтобы подобрать максимально подходящие фильтры для удачного фото. То есть, если ты, например, снимаешь портрет, то камера автоматически размоет фон и сфокусируется на человеке. Если пойдёшь снимать весенние цветы, искусственный интеллект подключит макросъёмку.

Еду он тоже любит — food-съёмка получается чёткой и насыщенных цветов. Процессор Kirin 970 быстро реагирует, подстраивается под выбранные настройки и превращает съёмку в игру. Он есть у моделей P20 и P20 Pro (у модели P20 Lite чуть менее мощный процессор — Kirin 659).

Телефон узнаёт всего 19 сценариев. Среди них: портрет, групповая съёмка, цветы, зелень, еда, небо, пляж, закат, кошки, собаки и другие. Недавно Huawei подружились с Prisma (та самая, с художественными фильтрами для фото), чтобы совершенствовать возможности по настройке фильтров. Причём Prisma обещает, что её функционал будет работать быстро и без подключения к Интернету.

Фронтальная камера как основная

Портретный режим с широкой диафрагмой даже на фронтальной камере поможет делать качественные селфи. Камера на переднем корпусе — 24 мегапикселя (у версии Lite — 16 мегапикселей). Она размывает фон и создаёт качественные фотографии даже при недостаточном освещении. У двух ведущих моделей есть функция искусственного моделирования лица. Широкий динамический диапазон позволяет создавать шедевры, в том числе, в чёрно-белом формате.



Ночная съёмка как на штативе

Чтобы красивый пейзаж остался не только в памяти, но и радовал с экрана смартфона, совсем не обязательно быть профессионалом. Huawei P20 на длинной выдержке собирает свет в течение 7 секунд и даже в тёмном помещении выдаёт качественные фотографии без штатива. У P20 Pro фотографии в темноте получаются самыми впечатляющими.

Настраивать как фотоаппарат

Если ты не доверяешь предустановленным фильтрам, Huawei и здесь подстроится под тебя. Переключайся на ручной режим и пробуй самостоятельно выбрать подходящую диафрагму, ISO и выдержку. Снять ажурную верхушку башни поможет пятикратный зум, сделать репортажную съёмку — интеллектуальная стабилизация HUAWEI AIS.

С помощью эффекта Боке сможешь делать крутые фотографии как основной, так и фронтальной камерой. Может быть, ты и не станешь следующим Хельмутом Ньютоном, но собрать классные фотоальбомы с качественными снимками точно сможешь (главное здесь – не лениться и всё-таки распечатывать их).

Камерофоны Huawei P20 и Huawei P20 Lite до 25 июня можно приобрести в рассрочку без переплат в офисах продаж «Билайн», а также в интернет-магазине «Билайн». Например, стильный девайс с самой высокотехнологичной камерой на рынке Huawei P20 Lite обойдётся в 833 рубля в месяц.*