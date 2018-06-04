В конце марта компанией Huawei были представлены три новых смартфона линейки P20: флагманский Huawei P20 Pro, немного упрощённый Huawei P20 и максимально дешёвый, но сохранивший главные черты линейки Huawei P20 Lite, о котором и пойдёт речь в этом обзоре.

Технические характеристики устройства и комплектация:

Цвет: полночный чёрный и синий ультрамарин Материалы корпуса: металл и стекло Экран: 5.84 дюйм., FullHD+ (2280×1080), 432 PPI, 19:9, матрица LTPS TFT Процессор: Huawei Kirin 659, 8 ядер (4xARM Cortex-A53 до 2.36 ГГц и 4xARM Cortex-A53 до 1.7 ГГц), 64 бит, 16 нм Видеопроцессор ARM Mali-T830 MP2 Оперативная память: 4 Гб Объем встроенной памяти: 64 ГБ Поддержка карт памяти: microSD до 256 Гб вместо второй SIM-карты Основная камера: двойная 16/2 МП, диафрагма f/2.2, фокусное расстояние 26 мм; автофокус Фронтальная камера: 16 МП, диафрагма f/2.0, фокусное расстояние 27 мм; без автофокуса Сети: GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 ГГц), Bluetooth 4.2, USB Type-C, 3.5 мм, NFC Навигация: GPS/ГЛОНАСС Датчики: датчик отпечатков пальцев, датчик освещённости, датчик расстояния, акселерометр, электронный компас, гироскоп Ёмкость аккумулятора: 3000 мА⋅ч Вес: 145 г Габариты (ШxВxТ): 71.2×148.6×7.4 мм Кол-во SIM-карт: 2 nano SIM (комбинированный слот) Версия операционной системы: Android 8.0 Oreo + EMUI 8.0 Комплектация: смартфон, наушники, зарядное устройство, кабель USB, краткое руководство пользователя, инструмент для извлечения SIM-карты, гарантийный талон

Дизайн и эргономика

Huawei P20 Pro по виду отличается от P20 тройной основной камерой и наличием «сумеречного» цветового решения. В младшей версии дизайнеры перенесли сканер отпечатков пальцев на заднюю панель, вместо него под дисплеем расположили логотип бренда. Также смартфон лишился стереодинамиков и, как и P20, доступен в двух цветах: полночный чёрный и синий ультрамарин.

Большую часть передней панели устройства занимает дисплей в стиле iPhone X, но из-за больших рамок смотрится хуже, чем у первоисточника. На верхнем выступе, который ещё называют «чёлкой» или «бровкой», расположены датчики приближения и освещения, разговорный динамик, индикатор событий и фронтальная камера.

На задней панели находится выпирающий модуль двойной камеры, светодиодная вспышка и, как уже было сказано, быстрый и точный сканер отпечатков пальцев.

На боковых гранях всё как обычно: справа – качелька регулировки громкости и кнопка питания, слева – комбинированный слот под две сим-карты или одну и SD-карту.

На верхнем торце расположен микрофон для записи стереозвука и шумоподавления. На нижнем – разъём для наушников, USB Type-C и основной динамик.

В руках Huawei P20 lite сидит отлично и собран безупречно. Присутствует олеофобное покрытие, но отпечатки, к сожалению, собираются сильно и на задней стороне корпуса видны очень хорошо.

Дисплей

Аппарат оснащён LTPS TFT матрицей с разрешением FullHD+ (2280×1080) и физическим размером 5.84 дюйма. Соотношение сторон – 19:9, плотность точек – 432 PPI. Яркость дисплея – 420 кд/м2, контрастность – 1100:1. Изображение на экране отлично видно при любых условиях освещения. Поддерживается до 10 одновременных касаний.

В смартфоне присутствуют калибровка цветовой температуры, ручная и автоматическая настройка яркости, режимы умного разрешения для энергосбережения и защиты зрения от вредного излучения.

Интерфейс

Huawei P20 Lite функционирует под управлением Android 8.0 Oreo в оболочке EMUI 8.0, привычной для всех смартфонов Honor и Huawei. Никаких нововведений нет, за исключением режима работы со скрытым контроллером, в котором смартфон убирает верхнюю «чёлку» и становится похожим на Samsung Galaxy S8-9.

Мультимедиа

Хоть для понижения цены производителю и пришлось вырезать стереодинамики, звучание смартфона пусть и не эталонное, но всё равно довольно качественное. Разговорный динамик выполнен на пять с плюсом. Звук в наушниках на высоком уровне, к тому же отлично настраивается на любой вкус в фирменном проигрывателе. Также есть приложение для прослушивания радио.

Воспроизводимые форматы аудио: mp3, ogg, amr, aac, flac, midi. Видео: 3gp, mp4, webm, mkv.

Производительность

Смартфон оснащён восьмиядерным (4xARM Cortex-A53 до 2.36 ГГц и 4xARM Cortex-A53 до 1.7 ГГц) 64-битным процессором Huawei Kirin 659 с видеоускорителем ARM Mali-T830 MP2, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Начинка сильно урезана в сравнении со старшими P20 и P20 Pro, поэтому рассчитывать на то, что девайс будет тянуть все игры, не стоит. Это подтверждают результаты тестирования устройства в бенчмарках и в отдельных играх. Интерфейс и обычные приложения для смартфона данной ценовой категории работают очень быстро.

Результаты тестирования в бенчмарках:

Результаты тестирования в играх:

World of Warships Blitz 30-40 FPS на сверхвысоких графических настройках World of Tanks Blitz Высокие графические настройки, тени и звуки HD отключены, низкое отображение растительности (35-45 FPS). Asphalt 8 Высокие графические настройки (без подтормаживаний и фризов). Asphalt Экстрим: По бездорожью Всё стабильно на максимальных графических настройках Real Racing 3 Низкие графические настройки (есть фризы). Trial Xtreme 4 Всё стабильно и без подтормаживаний. Into the Dead 2 Низкие графические настройки Subway Surfers Всё стабильно и без подтормаживаний. Modern Combat: Versus Низкие графические настройки CSR Racing 2 Низкие графические настройки

Камеры

Девайс получил двойную камеру 16/2 МП с диафрагмой f/2.2 и фокусным расстоянием 26 мм. Оптическим стабилизатором производителю пришлось пожертвовать опять же для снижения стоимости.

Дневные снимки получаются очень качественными. Ночные в автоматическом режиме выглядят плохо. Но при полностью ручном или ночном режиме можно добиться действительно хорошего качества. Эффект размытия, который достигается за счёт второго двухмегапиксельного модуля, работает хорошо, но бывают промахи.

Восьмимегапиксельная фронтальная камера, несмотря на отсутствие автофокуса, радует хорошими селфи при хорошем освещении. При плохом всё не так радужно. Не хватает фронтальной вспышки.

Примеры фотографий:

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Тест на шумы:

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Huawei P20 Lite записывает Full HD видео с качественным стереозвуком. Роликам из-за отсутствия стабилизации не хватает плавности. Ночные видео пестрят шумами. Также иногда при резких сменах объекта съёмки плавает автоматическая фокусировка, что прекрасно видно на примерах:

Автономность

За автономность отвечает литий-полимерный несъёмный аккумулятор ёмкостью 3000 мА⋅ч, которого вполне ожидаемо хватает чуть менее чем на сутки.

Есть функция быстрой зарядки. До 100% смартфон заряжается за 1 час и 40 минут. Беспроводная зарядка отсутствует.

Цена

Стоимость смартфона на момент обзора в официальном магазине производителя составляет 19 990 рублей. В подарок вы получаете внешний аккумулятор Huawei CP07 и монопод Honor.

А в офисах продаж и интернет-магазине «Билайн» только до 25 июня смартфоны Huawei P20 и Huawei P20 Lite можно приобрести в рассрочку без переплат. Герой нашего обзора обойдётся всего в 833 рубля в месяц.