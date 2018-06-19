На днях открылся центр международного культурного обмена в креативном бизнес-пространстве «ЛОФТ 1890». Первый день работы центра был посвящен Англии. После закрытой пресс-конференции для журналистов, в новом, еще не открывшемся вино-баре «Лéдник», прошел открытый турнир по дартсу, в котором любой желающий смог принять участие. В завершении вечера гость из Англии — меценат Грэм Кенсли — сыграл свой диджей сет best of British в пабе «Nora».

Начался Чемпионат мира. Начались футбольные матчи, город наш заметно преобразился. Нам бы очень хотелось, чтобы прием болельщиков в нашем городе был очень теплым, чтобы мы общались с болельщиками. Нас очень радует, что Комитет культуры Волгоградской области сейчас взял вектор работы со всеми креативными людьми в нашем городе. Я очень рада, что совместно с бизнес-пространством «ЛОФТ 1890» мы решили сделать центр международного культурного обмена для неформального общения с теми гостями, которые будут прибывать к нам. — Сообщила заместитель председателя Комитета культуры Волгоградской области Оксана Маргиани.



Центр международного культурного обмена был сделан совместно с Комитетом культуры и агентством развития туризма и социокультурных проектов. Площадку для размещения мероприятий предоставил «ЛОФТ 1890». Так как в Волгоград приезжают туристы из Исландии, Туниса, Англии, Польши, Японии, Саудовской Аравии, Египта и Нигерии, организаторам пришлось провести большую работу, чтобы понять, что именно им будет интересно посмотреть и узнать в нашем городе.

Спешим анонсировать некоторые события, которые скоро пройдут в новом центре в «ЛОФТ 1890». Не забываем следить за нашим календарем, чтобы ничего не пропустить!

В нашем центе международного культурного обмена скоро пройдет День Исландии, изюминкой которого станет певческий турнир между волгоградцами, казаками и исландскими болельщиками. Завершит работу нашего центра День Польши, в рамках которого запланирован фестиваль польских фильмов и дегустация блюд традиционной кухни Польши. — Заместитель председателя Комитета культуры Волгоградской области Оксана Маргиани.



«ЛОФТ 1890» уже давно сотрудничает с Комитетом культуры и Агентством развития туризма. Бизнес-пространство — это пример частного и государственного партнерства в сфере культуры.

Наша задача — это в лучшем виде показать наш город в том малом, в чем мы можем это сделать. Это я имею в виду бизнес-пространство «ЛОФТ 1890». Мы можем предоставить площадку. Что мы и сделали, договорившись с Комитетом культуры и Агентством развития туризма и социокультурных проектов. Будет очень приятно увидеть здесь иностранных гостей, которые, помимо футбола, представят здесь и свою культуру своей страны. В основном, все мероприятия будут проходить в винном баре «Лéдник», который вот-вот официально откроется. — Денис Шилихин, руководитель «ЛОФТ 1890».

Главный вопрос, который висел в воздухе: как иностранцы узнают об этом центре? На него ответила Оксана Маргиани, заместитель председателя Комитета культуры Волгоградской области:

О том, что здесь будет центр международного культурного обмена, сказано в выпущенных картах, специально подготовленных для туристов в период чемпионата. Эти карты развозятся по местам размещения туристов. Также, для нахождения «ЛОФТ 1890» частично установлена навигация, скоро она будет в полной мере расположена.

Приглашенным гостем стал британский бизнесмен, радиоведущий и кинопродюсер Грэм Кенсли, который впервые приехал в Волгоград 25 лет назад и с тех пор постоянно посещает наш город.

Мне нравится Волгоград и люди в нем. С каждым годом город становится все лучше и лучше. Многие англичане боятся России, я же всегда на своем примере показываю, что не нужно. В этот раз я позвал сюда своих друзей, чтобы они тоже в этом убедились и полюбили Волгоград так же, как я. Это как реклама города. Чем больше сюда приезжают туристы и говорят об этом городе, тем больше захотят сюда приезжать. — Грэм Кенсли.



Так как Грэм хорошо знает наш город, он выпустил свой гид по Волгограду, который называется «The English man in Volgograd». Его можно увидеть как в печатном виде, так и в социальных сетях Facebook и Instagram. В нем собраны ТОП-5 заведений и площадок, где туристам в Волгограде можно поесть, повеселиться или культурно обогатиться.

Волгограду нужны туристы, иначе все потраченные деньги на чемпионат будут потрачены зря. Еще, самое главное, чтобы был план на будущее: как будут использоваться новые объекты после ЧМ-2018 и будут ли они финансово поддерживаться. Для этого я и приглашаю всех знакомых англичан в Волгоград, чтобы в город приезжали туристы, а следовательно, и больше денег. — Грэм Кенсли.

