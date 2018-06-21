Волгоградский областной краеведческий музей пополнил экспозицию «Спортивный Волгоград». В фонд музея были переданы футбольный мяч с автографом Олега Веретенникова и Сола Кемпбелла; сувенирная продукция с символикой чемпионата мира по футболу; фанатские кокошники и шлемы; почтовая марка, выпущенная к ЧМ, а также другие атрибуты мирового футбольного первенства.

Как отметил на церемонии передачи экспонатов заместитель губернатора — председатель комитета культуры Волгоградской области Владимир Попков: «В Волгоградской области сильны традиции футбола, и было бы правильно в нашем футбольном регионе оставить частицу памяти о том мировом событии, которое происходит у нас сейчас. Мы начинаем собирать наследие ЧМ-2018, куда войдёт сувенирная продукция, личные вещи футболистов, фанатская атрибутика, автографы мировых звёзд и многое другое. В числе раритетов — первый футбольный мяч, который коснулся газона на стадионе «Волгоград Арена». Он был опробован легендой волгоградского футбола Олегом Веретенниковым и знаменитым английским футболистом Солом Кемпбеллом, которые оставили на мяче свои автографы. Пока новые экспонаты будут представлены на выставке «Спортивный Волгоград». В будущем выставка может быть значительно расширена, чтобы дать исчерпывающее представление о спорте высоких достижений в нашем регионе».

Напомним, в экспозиции «Спортивный Волгоград. Навстречу ЧМ-2018» можно увидеть уникальные материалы из фондов Волгоградского областного краеведческого музея: редкие фотографии, афиши, рассказывающие о возникновении первых футбольных команд в Царицыне. На выставке представлена информация о звездах советского и российского футбола, отражено их участие в международных матчах. Выставка будет работать до 30 июля.