В жилом комплексе «Санаторный» Кировского района завершено возведение нового детского сада, который примет первых воспитанников уже 1 сентября текущего года. Строительно-монтажные работы по возведению детского сада на 260 мест выполнены досрочно — на пять месяцев раньше срока. На данный момент ведется завоз оборудования, а в ближайшее время начнется лицензирование объекта. К 1 сентября 260 семей получат возможность отдать ребенка в детский сад.

Трехэтажный детский сад в микрорайоне «Санаторный» площадью 6,8 тысячи квадратных метров построен в соответствии с современными строительными и санитарными нормами, по новому типовому проекту. Улучшенная планировка позволяет создать комфортные условия для качественного дошкольного и дополнительного образования детей. В здании — 12 групп, медицинский блок, пищеблок, комната живой природы, кабинет компьютерной техники, помещения для занятий с логопедом и психологом, музыкальный и физкультурный залы, административно-бытовые помещения.

В детском саду предусмотрены необходимые меры безопасности: здание оснащено системой наружного видеонаблюдения, также имеется комната для специалиста охраны. Отопление осуществляется от собственной блочно-модульной котельной. Для удобства персонала смонтирован лифт-подъемник для доставки горячего питания из пищеблока в группы.

На территории детского сада обустроены площадки для прогулок с теневыми навесами, малые архитектурные формы, игровые и спортивные комплексы.