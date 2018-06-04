И вот дождались. В Волгограде после комплексной реконструкции официально открыли набережную у стадиона «Волгоград Арена». Новая благоустроенная территория, протянувшаяся от моста через Волгу до стадиона вдоль новой рокадной дороги, включает все необходимое для комфортного отдыха: смотровые площадки, спуски к воде, пешеходные и велодорожки, пляжную зону.

Над созданием новой зоны трудились не один месяц. Чтобы благоустройство данной территории стало возможным, для начала здесь провели берегоукрепительные работы. Масштабные работы начались в 2015 году.

Стоимость проекта составила около трех миллиардов рублей. Инженерные сооружения возведены в рекордные сроки — всего за два года специалистам удалось укрепить почти три километра береговой линии. До этого последний раз такие работы в Волгограде проводились в 1974 году.

Помимо этого, здесь была построена рокадная дорога — нулевая продольная, что позволило перераспределить трафик в центре города. Сегодня дублер Первой продольной магистрали соединяет три района Волгограда.

Для комфортных прогулок здесь имеются пешеходные дорожки, лавочки, урны и фонари. А ещё можно отметить, что газон, который украшает склоны набережной, поливается. Сами проверяли. Но вот есть и минусы: здесь нигде нет туалетов. Было бы неплохо, если они там появятся в ближайшее время. Иначе наш народ найдет другие места, где можно справить нужду.

На одной из смотровых площадок набережной был установлен созданный волгоградским художником-монументалистом Евгением Павлюченко арт-объект «Волна». Арт-объект был установлен в честь завершения строительство объекта «Берегоукрепления правого берега реки Волга в городе Волгограде».

Так что вы сами теперь можете прогуляться по новой набережной и оценить работы своими глазами.