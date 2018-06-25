Принято решение о строительстве в поселке Металлургов Краснооктябрьского района Волгограда современной газовой блочно-модульной котельной в рамках инвестиционной программы «Концессий теплоснабжения». Новая БМК заменит прежнюю проблемную ведомственную котельную и будет надежно обеспечивать жителей поселка теплом в осенне-зимний период.

В последние три года жители поселка Металлургов на севере Волгограда готовились к наступлению зимы, как к очередному испытанию на морозоустойчивость. Причиной тому были частые перебои с отоплением. Подачу коммунального ресурса могли ограничить без предупреждений и на неопределенный срок из-за нестабильной работы частной котельной, питающей поселок теплом. Горожане неоднократно просили принять меры и обеспечить нормальную подачу тепла в дома.

«Концессии теплоснабжения» нашли выход из непростой ситуации. Учитывая высокий социальный запрос населения, в компании принято решение построить на территории поселка современную блочно-модульную котельную. Новая «блочка» будет стабильно отапливать 23 многоквартирных дома в течение всего осенне-зимнего периода, обеспечивая качественную коммунальную услугу. На сегодняшний день подготовлена площадка для строительства блочно-модульной котельной, в скором времени начнутся строительные работы.

Для переключения потребителей на блочно-модульную котельную «Концессий теплоснабжения» также потребуется построить новую теплотрассу протяженностью 438 метров в однотрубном исчислении.

Важно, что БМК в поселке Металлургов – не единственная новая «блочка», позволившая улучшить теплоснабжение в областном центре. Так, сегодня в городе успешно работают блочно-модульные котельные в поселках Южный, Заря, Гумрак. Котельные в Гумраке и Южном построены по многочисленным просьбам жителей — газовые БМК пришли на смену угольной и мазутной котельным и позволили значительно сократить объемы вредных выбросов в атмосферу, улучшить экологическую ситуацию в поселках.

Напомним, строительство БМК входит в перечень мероприятий инвестпрограммы «Концессий теплоснабжения». За последние два года компания уже инвестировала в обновление теплового хозяйства Волгограда более 2 млрд рублей. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.