Жара стоит настолько дикая, что Живой Волгоград решил пройтись по ассортименту мороженого в городе и охладиться. Первым нас заинтересовал @alcreme.vlg, и это не случайность. Ведь помимо обычного мороженого они продают еще и алкогольное! Чем закончилось это приключение — у нас в материале.

Где?

Центральный район, «Парк Баку».

С 10:00 до 21:30

Интерьер

В «Баку» по-прежнему хорошо и уютно, ребята торгуют с лотка. Лавочки и прочие удобства исключительно для их клиентов не предусмотрены. В распоряжении посетителей — весь парк.

Чем кормят?

Естественно, мороженым! Его здесь великое множество: 14 видов алкогольного и 11 безалкогольного — крафтового, как называют его здесь. А еще цветные стаканчики — 6 видов. Шарик безалкогольного мороженого вам скатают за 100 р. плюс стаканчик или креманка бесплатно. Шарик алкогольного обойдется в 150 р. стаканчик или креманка, также входят в стоимость. По нашим ощущениям, одного шарика вполне достаточно.

Мы остановили свой выбор на черном мороженого с солёной карамелью и имбирном. Черный цвет мороженому придает уголь, так что лишний раз подумайте, готовы ли вы к таким экспериментам (черным станет язык и кое-что еще).

Второй стаканчик был заполнен алкогольным мороженым с шампанским.

Пройдемся по вкусовым качествам. Нам лакомство показалось водянистым и ненатуральным. Тем, кто с детства привык к вкусу «того самого» мороженого из киоска «Волгомясомолторг», и пробовать не стоит, только расстроитесь. А вот если вы готовы к экспериментам, то бегом за порцией! Вкус необычный, насыщенный — то, что нужно для прогулки в летнюю жару. Алкогольное мороженое — отдельная тема. Реально «бьет в голову». Как рассказали нам продавцы, при приготовлении действительно используется алкоголь, так что деткам и водителям придется воздержаться от употребления. Нас на жаре разморило даже с одного шарика. Правда, завсегдатаям баров такого эффекта будет добиться сложнее.

Время ожидания

Мгновенно. Насторожило одно: почему-то шарики никак не хотели скатываться в гладенькие кругляшки, мороженое ломалось и крошилось, видимо, это все из-за градусов…

Персонал

Отличный парень торгует, он, видимо, и купил эту франшизу. Всем желающим предлагает продегустировать заинтересовавшие покупателей вкусы. Милый и аккуратный.

Расчет

Нал и безнал принимают.

P.S.

Советуем всем, кто любит эксперименты и необычные вкусы, а также балуется аперитивами) Ценители вкусов натурального мороженого из цельного молока наверняка останутся равнодушными.