Специально для гостей города открыли магазин, где продается только местная продукция. В ассортименте имеются оригинальные товары, в том числе горчичное масло, вяленые на солнце томаты и баклажаны, чипсы из фруктов и овощей, различные сладости и многое другое. Магазин расположился на железнодорожном вокзале станции Волгоград-I. Создание такой торговой точки представит многообразие и богатство нашей земли, будет способствовать продвижению продукции местных производителей, повышению туристической привлекательности региона.

Магазин «Волгоградские продукты» создан в дни проведения матчей ЧМ-2018, но этот отдел будет работать на центральном вокзале и после мирового футбольного первенства. Магазин открыт круглосуточно, что очень удобно для пассажиров.

Здесь можно приобрести кондитерские изделия, тыквенное, рыжиковое, расторопшевое, льняное, сафлоровое и горчичное масла, а также различные приправы, горчичный порошок, соки и напитки, варенье и повидло, овощную консервацию, чипсы из фруктов и овощей, козье молоко и сыр, а также мед из топинамбура и продукцию традиционного пчеловодства.

Проект реализован во взаимодействии логистического центра «Волгоградское качество» и комитета промышленности и торговли Волгоградской области.