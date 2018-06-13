На время проведения мирового футбольного первенства в Волгограде будет работать центр международного культурного обмена. Здесь жители и гости города смогут в неформальной обстановке пообщаться с представителями стран, чьи команды примут участие в матчах, узнать новое о традициях и культуре этих государств. Презентация культурной площадки состоится 15 июня 2018 года — программу центра откроет День Англии.

Для размещения центра выбрано креативное пространство «ЛОФТ 1890». В рамках проекта пройдут кинофестиваль, фотовыставки, дегустации национальных блюд и напитков, состоятся музыкальные выступления представителей стран-участниц ЧМ-2018. Программу Дня Англии откроет турнир по дартсу – традиционной игре английских пабов. Победителей турнира наградят специальными призами. Вечер продолжит ди-джей сет английского радиоведущего, кинопродюсера и путешественника Грема Кенслей.

Чтобы представить иностранным гостям историю города-организатора, «ЛОФТ 1890» подготовил выставку архивных фотографий «Царицын футбольный», также разработана экскурсия по историческому зданию, где находится центр, — до революции здесь размещался Царицынский склад Жигулёвского пивоваренного завода. Вход на мероприятия будет бесплатным и свободным для всех желающих. Организаторами проекта выступают креативное пространство «ЛОФТ 1890», региональное Агентство развития туризма и социокультурных проектов при поддержке комитета культуры Волгоградской области.

Напомним, волгоградцев и гостей города в дни ЧМ-2018 ждет более 100 культурных и развлекательных мероприятий — в Волгограде пройдут выставки под открытым небом, мультимедийные инсталляции, концерт-феерия «Слава чемпионов», выступления творческих коллективов и многое другое.