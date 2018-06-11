В Волгограде была презентована экипировка городских волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™, которая будет служить им во время ЧМ 2018. Благодаря форме волонтеров можно будет легко отыскать в толпе.

Более 1,5 тысячи городских волонтеров будут оказывать помощь в организации и проведении мероприятий Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ в городе-организаторе Волгограде. Добровольцы будут помогать в навигации потоков болельщиков на территории «Последней мили», прилегающей к стадиону «Волгоград Арена», Фестивале болельщиков FIFA, на остановках общественного транспорта, территории аэропорта и вокзала, осуществлять информационную поддержку, создавать праздничную атмосферу в дни проведения матчей и выполнять множество других задач.

Чтобы деятельность волонтеров была максимально комфортной, разработчики создали для них уникальную экипировку, выполненную с красочными элементами фирменного бренда ЧМ-2018. В комплект экипировки входят: футболка-поло, две спортивных футболки, ветровка, толстовка, бейсболка, кеды, рюкзак и брюки-трансформеры.

Напомним, Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™ пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах-организаторах. В Волгограде состоится 4 матча группового турнира. 18 июня на «Волгоград Арене» пройдет матч Тунис – Англия, 22 июня встретятся сборные Нигерии и Исландии, 25 июня сильнейшего определят Саудовская Аравия и Египет, а 28 июня – Япония и Польша.