К просмотру матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ практически все готово. Рабочие уже завершили установку самого главного атрибута для просмотра матчей — 9-метрового экрана. Экран — это лишь часть масштабного сценического комплекса, высота которого составляет 27 метров. Ранее для его строительства на территорию Фестиваля было завезено более 70 тонн металлоконструкций.

Огромный экран размером 15 на 9 метров будет транслировать практически все матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ в формате FullHD. Увидеть футбольные баталии в высочайшем качестве смогут все гости Фестиваля болельщиков с 14 июня по 15 июля.

Благодаря особым техническим параметрам экрана — угол его обзора составляет 140 градусов по вертикали и 120 градусов по горизонтали — следить за играми любимых команд не помешает даже яркое волгоградское солнце. Картинка останется максимально четкой и яркой. Незабываемые футбольные поединки, красочные проморолики, уникальный контент артистов, выступающих на сцене – все это своими глазами увидят гости региона и горожане уже на торжественном открытии Фестиваля болельщиков FIFA в Волгограде.

11 июня состоится первый тестовый пуск экрана, вещание будет осуществляться с помощью спутникового сигнала.

Также на территории Фестиваля завершается монтаж сцены, на ней единовременно сможет поместиться целый симфонический оркестр – порядка 100 человек. Во время проведения Фестиваля на ней выступят более 35 творческих коллективов. Команды профессиональных артистов, детские и молодежные коллективы, хип-хоп исполнители и фольклорные коллективы будут поочередно сменять друг друга, чтобы зрители смогли в полной мере увидеть все многообразие культурной жизни региона и приобщиться к всемирному футбольному празднику.

Организаторы мероприятия позаботились и о безопасности конструкции. Экран и сцена установлены таким образом, что способны выдержать ветровую нагрузку в 117 км в час.

Монтаж сценического комплекса осуществляет команда настоящих профессионалов, которая имеет опыт работы на крупных объектах сочинской Олимпиады. Более половины коллектива составляют специалисты из Волгоградской области.

Единовременно площадка сможет принять 15 000 болельщиков. Гости Фестиваля познакомятся с большим миром международного футбола и культурой региона. Площадка Фестиваля будет начинать свою работу за два часа до первого матча (в дни открытия/закрытия площадки, а также в дни проведения матчей в городе — за три часа) и закрываться через час после последней трансляции.