На станции скоростного трамвая «Пионерская» после обновления были запущены в работу новые эскалаторы. Официальный запуск состоялся только после того, как оборудование успешно прошло тестовые запуски. Пассажиры скоростного трамвая уже оценили комфортные спуск и подъем на четырех тихоходных эскалаторах. Ранее еще на трех станциях — «Площадь Ленина», «Комсомольская» и «Профсоюзная» — после проведенных ремонтных работ эскалаторы также были запущены в работу.

На станции «Пионерская» заменили на новые все 4 эскалатора. Машины типа LE-6 отличаются тихоходностью: данные характеристики эскалаторов этого типа составляют менее 60 дБА, что сопоставимо с уровнем шума в офисе. Скорость движения зависит от присутствия людей на подъемнике. Такие технологии позволяют не только существенно экономить электроэнергию, но и значительно увеличивают ресурс работы самого эскалатора.

Эскалаторы высотой подъема 6 м и шириной ступени 1 м изготовлены с использованием усиленных металлоконструкций, все комплектующие выполнены из современных, износостойких материалов. Волгоградцы также заметили и оценили разницу в высоте ступеней: у новых эскалаторов они ниже, что делает использование подъемников еще более удобным и безопасным.

Кроме того, впервые с момента открытия 33 года назад первой очереди скоростного трамвая было проведено масштабное обновление контактной сети в тоннельной части подземки: в ходе работ заново протянуты общей сложностью 13,2 км несущего троса и контактного провода.