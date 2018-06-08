Аграрии волгоградского региона завершили сев яровых культур. Озимыми и яровыми зерновыми культурами заняты более двух миллионов гектаров земель — регион превысил плановый показатель, установленный Минсельхозом РФ. В целом, под урожай 2018 года засеяны около трех миллионов гектаров сельхозугодий.

В этом году под яровыми зерновыми заняты свыше 740 гектаров, что превышает показатели прошлого года почти на 60 тысяч гектаров. Больше посеяно ячменя, нута, гороха.

По данным комитета сельского хозяйства, общая площадь зерновых, зернобобовых и кормовых культур — как яровых, так и озимых — составляет порядка 2,2 миллионов гектаров. Целевой показатель по соглашению с Минсельхозом России выполнен почти на 110%.

Кроме того, в этом году на технические культуры в области приходится 704 тысячи гектаров, 577 — на подсолнечник. Еще 56 тысяч гектаров заняла горчица — в сравнении с прошлым годом площади, занятые этой масличной культурой, увеличились в 1,7 раза.