Обновление Центральной набережной продолжится, и следующим этапом реконструкции будет восстановление центральной лестницы. Работы будут начаты сразу после определения подрядной организации, на восстановление объекта объявлен аукцион. В перечне работ запланировано обновление гранитных ступеней и промежуточных площадок из гранита, элементов ограждения, а также посадка порядка 1,6 тысяч многолетних цветов в клумбы. Напомним, что масштабное обновление набережной началось в апреле с реконструкции пропилеев и ротонды.

​Сейчас на верхней террасе набережной 62-й Армии уже завершен первый этап реставрационных работ – с восьмиколонных пропилеев, обрамляющих Центральную лестницу, и с ротонды рабочие уже убрали строительные леса. Меньше чем за два месяца строители очистили конструкции от загрязнений, восстановили лепнину по архивным документам и сохранившимся деталям, заделали швы и уже после этого перешли к покрасочным работам. На всех этапах восстановления применялись аутентичные материалы, которые использовались при создании сооружений. Поскольку ансамбль набережной является объектом культурного наследия, работы на всех объектах выполняли организации с соответствующей лицензией и разрешением на проведение реставрации.

В ходе реконструкции также запланировано восстановление подпорных стен со смотровыми площадками, малыми архитектурными формами и мачтами освещения. Благоустроена будет также парковая зона верхней террасы – здесь поставят новые удобные лавочки, устроят новое тротуарное покрытие и велодорожки, обновят цветники, высадят молодые деревья и другие многолетние растения. Новым обликом набережная порадует гостей и жителей города-героя уже в этом году.