Знаменитые пирамидальные тополя Мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане будут заменены на молодые деревья. По данным специалистов, деревья уже отжили свой век, и пришло время их менять. Долгие годы эти деревья вместе со скульптурой, архитектурой и звуковым оформлением создавали целостный, яркий образ, наполняющий посетителей радостью за победу и болью за тех, кто не вернулся домой.

Как сообщают в пресс-службе музея-заповедника «Сталинградская битва», обследование тополей проводили специалисты Центра защиты леса Волгоградской области, которые и вынесли вердикт о замене деревьев.

Обследование деревьев проводилось с помощью единственного в Южном федеральном округе уникального высокотехнологичного оборудования – томографа Arbotom, который позволяет оценить состояние внутренней части ствола дерева. В настоящее время обследовано 111 из 146 тополей. Выяснилось, что почти все они высохли изнутри.

Чтобы не нарушать привычного облика мемориала, осенью все деревья будут заменены на 3-4-метровые саженцы. Как и задумывал автор комплекса Евгений Вучетич, они будут обрамлять аллею, подобно часовым, застывшим в почетном карауле.