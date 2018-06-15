В рамках инвестпрограммы «Концессии теплоснабжения» привели в порядок внешний вид районной котельной № 82 на ул. Социалистической. Но только этим техперевооружение объекта не ограничится. В самом здании смонтируют новые насосы. Также в целях повышения эффективности в котельной планируется установить энергосберегающее оборудование и реконструировать систему химводоподготовки.

В Волгограде продолжается обновление теплового хозяйства. Одновременно с масштабной заменой сетей, по которым потребителям подаются тепло и горячая вода, «Концессии теплоснабжения» улучшают работу городских котельных, в числе которых котельная № 82 на ул. Социалистической.

Данный источник теплоснабжения питает большую часть Ворошиловского района, в зоне его обслуживания находится свыше 400 потребителей, включая 250 многоквартирных домов. Учитывая, что со временем значительная часть оборудования котельной морально и физически устарела, «Концессии теплоснабжения» приняли решение модернизировать объект.

В настоящее время специалисты уже привели в порядок внешний вид здания: полностью обновили фасад, починили кровлю. Следующим этапом станет замена насосов и установка энергосберегающего осветительного оборудования. Кроме того, с целью повышения эффективности источника теплоснабжения будет автоматизирована работа котлов.

Также планируется модернизировать систему химводоподготовки, которая нужна для удаления из воды солей, образующих накипь в котлах, и газов, которые могут привести к коррозии трубопроводов. Реконструкция оборудования химической подготовки воды обеспечит бесперебойную работу котельной в отопительный период.

Важно, что котельная № 82 – не единственный источник теплоснабжения, техперевооружение которого включает как внедрение нового оборудования, так и улучшение внешнего вида самого здания. В 2018 году обновление фасада и кровли входит в комплекс работ по реконструкции котельной № 101 в Центральном районе, котельной № 729 в Краснооктябрьском районе, а также ряда центральных тепловых пунктов.

Напомним, объем инвестиционных вложений компании в обновление теплового хозяйства Волгограда за последние два года составил более 2 млрд рублей. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.