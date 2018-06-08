Ну что, готовы отрываться по полной во время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™? Если да, то знайте, что программа Фестиваля болельщиков FIFA в Волгограде будет разнообразной и насыщенной. На главной сцене, которая сейчас готовится к фестивалю, выступят 35 творческих коллективов. Главными звездами Фестиваля станут: лауреат Евровидения ARASH, группа «Plazma», рок-группа «Маша и Медведи», группа «Billy’s Band», молдавская группа «Zdob Si Zdub», а 15 июля на закрытии Фестиваля болельщиков FIFA в Волгограде выступит швейцарская группа «Kadebostany».

Над постановкой программы работает опытный московский режиссер — двукратный лауреат Всероссийской профессиональной премии «Грани Театра Масс» Вячеслав Киселев. Он отметил, что культурная программа Фестиваля в Волгограде будет уникальной. Организаторы мероприятия подготовили для местных жителей и гостей региона настоящий сюрприз — каждый день работы Фестиваля станет тематическим. Все посетители смогут насладиться спортивными аттракционами, дружеским общением, концертной программой и просмотром матчей ЧМ-2018 на огромном экране. Кроме того, жители и гости города смогут отпраздновать День семьи; Международный день молодежи; День игр Официального Талисмана Забиваки™; День болельщика; День мировых традиций; День мяча и гола.

Региональный компонент культурной программы называется «Сильные духом» — в программе подчеркнут местный колорит и исторические особенности Царицына – Сталинграда — Волгограда.

Площадка Фестиваля болельщиков FIFA 2018 в Волгограде начнет свою работу 14 июня. На площадке фан-феста выступят как волгоградские коллективы, так и гости из Санкт-Петербурга и Москвы. Профессиональные артисты, детские и молодежные творческие объединения, рэп-исполнители и фольклорные группы будут поочередно сменять друг друга на сцене до 15 июля. В течение 25 дней масштабного футбольного праздника гостей ждут трансляции матчей на гигантском экране, яркая шоу-программа на сцене, интерактивная фан-зона со спортивными аттракционами для всей семьи, разнообразные зоны активностей от партнеров и спонсоров Фестиваля.