На дачные маршруты вышли новые газомоторные автобусы большой вместимости, которые поступили в Волгоградскую область в рамках программы лизинга с привлечением господдержки. На обслуживание востребованных в летний сезон дачных маршрутов вышли 13 новых автобусов.

По данным пресс-службы администрации Волгоградской области, в настоящее время новые низкопольные автобусы, оборудованные кондиционерами, курсируют на пяти маршрутах: №109 «ВГТЗ — «Дачи Приморье», №113К «ВгТЗ- хутор Каменский», №119 «Автовокзал – поселок Кузьмичи», №103Э «ВГТЗ — село Пичуга», №103 «Автоколонна №1208» — село Ивановка».

Транспорт работает на экологически более чистом и экономичном газомоторном топливе, стоимость которого почти вдвое ниже, чем дизельного. Новым машинам гораздо реже требуется текущий ремонт, что снижает издержки и делает перевозки более выгодными для предприятий.