Футбол есть сейчас даже в музеях. Конечно, в выставочных залах никто в футбол не играет, а вот выставки и прочие музейные мероприятия сейчас все больше посвящены этому виду спорта. Вот и музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает всех на «Футбольную ночь», которая состоится уже 30 июня. Болельщиков и тех, кто просто хочет весело провести время, ждут тематические программы.

В 16:00 состоится увлекательный спортивный квест «Квестбол». Это командная экшн-игра, где успех зависит не только от спортивных способностей, но и от смекалки. Гостей ждут спортивные викторины, полосы препятствий, соревнования, логические и поисковые задачи, а также подвижные игры и многое-многое другое. Все это позволит еще больше проникнуться атмосферой праздника. Пройдя необычный квест «Квестбол», участники не только проявят смекалку и проверят свои знания и умения, но и узнают интересные факты из мира спорта, откроют для себя неизвестные страницы истории Чемпионатов мира по футболу и многое другое.

В 18:00 «Футбольная ночь в Сарепте» продолжится программой «Сосиска-пати», где гости смогут узнать новые факты об этом продукте. Также будет раскрыт секрет появления хот-дога в России. Кроме того, вас ожидают вкусные мастер-классы, а интерактивная часть вечера уж точно не оставит никого равнодушным.

В 20:00 состоится завершающее мероприятие «Футбольной ночи в Сарепте» — «Октоберфест». В ходе программы гости узнают о развитии пивоварения в немецкой колонии, спустятся в старинный подвал, где хранили пиво и вино, узнают о различных осенних фолк-фестивалях и поиграют в их традиционные игры. Участников сарептского праздника ждет не только рассказ о разных видах пива, но и мастер-класс по изготовлению пивных коктейлей, а также приятный сюрприз.

Запись и справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.