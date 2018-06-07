В рамках праздника Дня России в музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоится фестиваль культурных традиций «Национальный калейдоскоп».

Как сообщают в пресс-службе музея-заповедника «Старая Сарепта, мероприятие будет проходить 12 июня. В 10:00 начнется интерактивная программа «В гости к разным народам», которая расскажет детям о жизни русских, немцев, татар и калмыков, проживающих на территории Нижнего Поволжья. С помощью волшебной палочки юные посетители музея откроют тайные мешки, где спрятаны старинные музейные экспонаты, поиграют в калмыцкую игру «Альчики» и научатся гладить деревянным «рубелем». В завершении каждый участник получит приз.

В 12:00 фестиваль культурных традиций «Национальный калейдоскоп» продолжится экскурсией «Соседи Сарепты. Народные забавы». Юные посетители познакомятся с национальными традициями и предметами религиозного культа калмыцкого, татарского и русского народов, которые на протяжении более 100 лет имели тесные связи с сарептянами. Экскурсанты побывают в традиционном жилище, увидят национальную одежду соседей Сарепты и примут участие в старинных играх.

В завершение «Национального калейдоскопа» в 14:00 музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает на «Гастрономический тур в Сарепту». Гости посетят экспозиции, которые раскроют быт и познакомят с кухней сарептян, татар, калмыков и русских. Каждый сможет приготовить настоящий татарский эчпочмак и немецкий десерт – картофельное печенье и отведать блюдо, которое калмыки считают лекарством от всех болезней — махан (шулюм и вермишель с бараниной и луком). Также участники «Гастрономического тура в Сарепту» приготовят горчичный соус с каперсами для закваски квашеной капусты и утолят жажду чаем с чабрецом, мятой, перцем, яблоком.

Запись и справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.