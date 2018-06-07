Музей-заповедник «Сталинградская битва» при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества готовит к открытию выставку «Мир Сталинграду», в экспозиции которой можно будет увидеть коллекцию подарков Волгограду из разных стран. Музейная коллекция подарков насчитывает более 8 тысяч предметов из 65 стран мира. Именно они составляют основу выставки «Мир Сталинграду».

Посетители выставки, в том числе болельщики, которые приедут в наш город, смогут увидеть прекрасные гобелены, вазы, тарелки с росписью, рисунки, скульптуры и многое другое. Кроме того, в экспозиции представлены книги о нашей стране, выпускавшиеся за рубежом в разные годы, многочисленные фотографии, запечатлевшие различные эпизоды пребывания в Волгограде известных политических, общественных деятелей, а также деятелей науки и культуры из разных стран.

Открытие выставки состоится 8 июня и продлится до 23 июля 2018 года.