23 июня в ТРЦ «Акварель» состоится турнир по игре «Что? Где? Когда?» на кубок Дня молодежи. Заявку на участие в турнире можно подать уже сейчас. Заявки на турнир принимает молодежный центр «Лидер».

К участию приглашаются команды из 3-6 человек в возрасте от 14 до 30 лет. Турнир станет уникальной возможностью проявить свои лучшие личные и командные интеллектуальные качества.

Игровые зачеты:

кадетский (5-8 классы);

юниорский (9-11 классы);

молодёжный профессиональный (игроки до 30 лет);

любительский (игроки до 30 лет, не имеющие опыта участия в турнирах ЧГК).

Игра пройдет 23 июня 2018 в 15:00 в центральном атриуме ТРЦ «Акварель».

Начало регистрации — в 14:30. Чтение первого вопроса — в 15:00. Участие в турнире БЕСПЛАТНОЕ.

14:30 — начало регистрации.

15:00 — чтение первого вопроса 1 тура.

15:40 — пауза

15:50 — чтение первого вопроса 2 тура.

16:30 — музыкальная пауза

16:40 — чтение первого вопроса 3 тура.

17.20 — музыкальная пауза

17:30 — награждение по итогом Кубка Дня молодёжи по «Что? Где? Когда?».