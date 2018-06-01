В мире кинематографа сериалы находятся на особых позициях, ведь они позволяют надолго притянуть к экранам широкую зрительскую аудиторию. Но создать самые настоящие шедевры в этом направлении удается далеко не всем студиям. Если же работа удалась, она становится культовой и навсегда врезается в память тех, кто ее просмотрел. С такими картинами хочется встречаться вновь и вновь, и обзоры наиболее ярких из них можно увидеть ниже.

Сериал «Мир Дикого Запада», с трейлером можно ознакомиться по ссылке онлайн-кинотеатра https://www.ivi.ru/watch/mir-dikogo-zapada/trailers, предлагает с головой окунуться в мир андроидов, собранных в уникальном парке развлечений. Человекоподобные роботы созданы специально для наслаждения людей и готовы исполнять любые их желания, даже самые изощренные. Они покорно пребывают в образах ковбоев, развязных девиц и прочих героев прошлого, пока в их системе не начинается сбой. Последствия этого оказываются ужасающими, но для кого-то это становится шансом погрузиться в самые экстремальные приключения, которые только можно найти в этом мире. Сериал понравится любителям всего неординарного и достаточно жесткого. Почитатели горячих сцен, вестерна и фантастики смогут в полной мере удовлетворить свои зрительские интересы.



Сериал «Друзья» позволяет приятно провести время и забыть о своих проблемах, глядя на забавные приключения шестерки закадычных приятелей. Заглянув на страницу https://www.ivi.ru/watch/druzya/trailers с трейлерами к этой ленте, можно понять, что сюжет радует динамикой и не позволяет заскучать ни на одну минуту. События берут свое начало в Нью-Йорке 90-х годов, где достигнувшие двадцатипятилетнего рубежа главные герои успевают заниматься не только становлением на ноги в карьерном плане, но и приятным времяпрепровождением в компании друг друга. Этот сериал обязательно придется по вкусу почитателям легких, комедий, с помощью которых можно быстро поднять настроение на нужную волну. К тому же, в нем смогут найти для себя много интересного люди, неравнодушные к мелодрамам.

Сериал «Доктор Хаус» демонстрирует нелегкие будни американской клинической больницы, где трудится весьма неординарный врач Грегори Хаус. Его постановка диагноза самым сложным пациентам превращается в настоящее детективное расследование. Сам доктор полон внутренних разногласий, сидит на мощных обезболивающих препаратах и ведет себя с окружающими не слишком учтиво. Все это сходит ему с рук ввиду его гениальности и способности возвращать людей буквально с того света. Этот фильм обязательно придется по вкусу любителям медицинских сюжетов с нетривиальными развязками. Посмотреть его стоит и тем, кто обожает покопаться в психологии отношений.

Сериал «Остаться в живых» погружает зрителей в жизнь тропического острова на юге Тихого океана, куда судьба забрасывает пассажиров потерпевшего крушение самолета. Показавшийся поначалу совершенно необитаемым уголок планеты быстро открывается его гостям с новой стороны, демонстрируя присутствие на нем опасных и не всегда понятных существ. Эта картина понравится приверженцам многих жанров, ведь она замешана на приключениях, фантастике, триллере, драме, мелодраме, детективе и даже мистике.

Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра Ivi.ru, где все представленные сериалы можно смотреть в высоком качестве.