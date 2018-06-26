«Концессии водоснабжения» получили бессрочную лицензию на оказание услуг по профессиональному обучению. Лицензия выдана Областным комитетом образования, науки и молодежной политики. Теперь Учебный центр компании сможет проводить полноценную и разностороннюю подготовку кадров для работы в водопроводно-канализационном хозяйстве.

Программа профессиональной подготовки на сегодняшний день включает в себя обучение 5 рабочим специальностям: машинист насосных установок, слесарь аварийно-восстановительных работ, оператор хлораторной установки, оператор на фильтрах и оператор на аэротенках. В планах компании расширить этот список до 15 специальностей. Все преподаватели центра сертифицированы. Учебный центр оснащен новейшей учебной литературой по специальностям и набором наглядных пособий, кроме того, здесь оборудован компьютерный класс для теоретического тестирования. Помимо обучения собственного персонала, Учебный центр «Концессий» в ближайшей перспективе сможет заниматься теоретической подготовкой кадров для смежных коммунальных отраслей и для водоканалов других городов.

Обучение в Учебном центре стало логичным дополнением к практической отработке навыков на учебно-тренировочном полигоне компании. Напомним, что в 2017 году «Концессии водоснабжения» построили учебно-тренировочный полигон на территории насосной станции «Олимпийская» в Дзержинском районе Волгограда. Он стал вторым по величине тренировочным комплексом среди водоканалов страны. Здесь сотрудники компании смогут проходить практическое обучение по рабочим специальностям.

На полигоне регулярно проводятся конкурсы профессионального мастерства среди сотрудников волгоградского водоканала. Но на этом в компании решили не останавливаться. Настоящее мастерство познается в сравнении. Уже в августе на полигоне «Олимпийский» впервые состоится Областной конкурс профессионального мастерства среди водоканалов Волгоградской области, не исключается участие команд из других регионов.

«Лицензированный Учебный центр и собственный полигон открывают возможности для полноценного обучения и повышения квалификации работников компании, – отмечает заместитель директора по производству и перспективному развитию ООО «Концессии водоснабжения» Джамшед Рахимов. – Теперь мы можем проводить как практическую, так и теоретическую подготовку кадров. В первую очередь, работников будем готовить, конечно, для собственного водоканала. Технологии развиваются, ими нужно уметь пользоваться. Уже имеющиеся навыки также необходимо отрабатывать и улучшать. Грамотная подготовка и переподготовка кадров – это жизненная необходимость для уважающей себя компании».