Начаты работы по восстановлению теплозащитного покрытия сразу на нескольких крупных объектах наружных теплотрасс города. В их тепловая сеть на шоссе Авиаторов в Дзержинском районе. Общая протяженность участка, где обновляется теплозащитное покрытие, составляет порядка 1,2 км.

Пролегающий вблизи шоссе Авиаторов магистральный трубопровод диаметром 300 мм неоднократно привлекал к себе внимание местных жителей. Волгоградцы жаловались, что теплотрасса имеет неприглядный внешний вид из-за отсутствия теплозащитного покрытия, и просили принять меры.

«Концессии теплоснабжения» прислушиваются к мнению жителей города. В рамках инвестпрограммы компания организовала восстановление теплоизоляции вблизи шоссе Авиаторов. Теплотрассу оденут в базальтовую вату с покрытием из вспененного каучука— комбинированный материал из ПВХ, алюминиевой фольги и полиэтиленовой пленки. Такое сочетание экологичных изоляционных и современных покрывных материалов обеспечивает прочную защиту коммунальных сетей от различных повреждений, а благодаря низкой теплопроводности надежно сберегает тепло. Протяженность участка, где восстанавливается теплоизоляция, составляет порядка 1,2 км в однотрубном исчислении.

Одновременно в Дзержинском районе, недалеко от Самарского разъезда, в порядок приводят изоляцию на участках трубопровода диаметром 800 и 300 мм. Здесь специалисты применяют каменную вату, обладающую огнеупорностью, прочностью и устойчивостью к влаге. Протяженность подлежащего восстановлению теплоизоляции участка составляет порядка 400 метров в однотрубном исчислении.

Аналогичные работы в ближайшие дни стартуют в Центральном районе. На улице Коммунальной специалисты обновят покрывной слой теплоизоляции на участке трубопровода диаметром 600 мм.

Восстановление теплозащитного покрытия — важная работа, которую «Концессии теплоснабжения» выполняют по утвержденному графику. Изоляцию приводят в порядок как в рамках инвестпрограммы, так и в ходе плановых ремонтов — компания заинтересована как в сокращении теплопотерь, так и в том, чтобы наш город выглядел эстетически привлекательным, а инженерные коммуникации имели аккуратный вид.

В 2018 году работники тепловых сетей уже обновили более 10 км защитного покрытия труб во всех районах города. Например, в Краснооктябрьском районе на ул. Короткая восстановили 490 метров изоляции, а на ул. Прибалтийская – 648 метров; в Красноармейском на ул. Сологубова и ул. Арсеньева – 750 метров. В новую изоляцию также обернули 650 метров трубы на территории структурного подразделения №1 противотуберкулезного диспансера в Тракторозаводском районе. Всего в 2018 году планируется привести в порядок теплоизоляцию трубопроводов протяженностью более 26 км.

Напомним, «Концессии теплоснабжения» уже вложили в обновление

теплового хозяйства города более 2 млрд. рублей. Инвестиции осуществляются

с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через

инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской

бирже и входят в Высший котировальный список.