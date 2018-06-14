При участии «Концессий теплоснабжения» в Волгоградской областной Думе состоялась встреча региональных парламентариев со студентами опорного вуза, которые стали финалистами Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна – моя Россия».

В финал регионального этапа XV юбилейного Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия» 2018, вышли сразу восемь волгоградцев, большинство из них — студенты Волгоградского государственного технического университета.

В ходе встречи молодые исследователи смогли обсудить проделанную работу с региональными парламентариями и представителями профильных комитетов областной администрации, а заодно получить практические рекомендации по реализации научных разработок от ресурсоснабжающих предприятий, в том числе от «Концессий теплоснабжения».

Представители компании отметили важность и практическую ценность научных разработок волгоградцев, особо оценив проекты в сфере благоустройства и экологии. Для «Концессий теплоснабжения» первостепенное значение имеют проекты, связанные с улучшением состояния окружающей среды и повышением комфорта проживания жителей города. Так, в прошлом году компания вывела из эксплуатации две устаревшие котельные — угольную и мазутную, работавшие на неэкологичном топливе. Вместо них в работу ввели современные газовые блочно-модульные котельные.

Одновременно сегодня в целях улучшения эстетического восприятия города компания приводит в порядок внешний вид котельных, в их числе — котельная №729 в Краснооктябрьском районе, котельная №101 в Центральном и котельная №82 в Ворошиловском районе, а также ряд центральных тепловых пунктов, расположенных во дворах.

В ходе встречи в областной Думе представители «Концессий теплоснабжения» выразили надежду на дальнейшее сотрудничество с авторами лучших проектов.