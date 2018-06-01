К Международному Дню защиты детей в Тракторозаводском районе открыли детскую Квест-площадку «Киндер-КВЕСТ», проект которой стал победителем конкурса проектов территориального развития «ТЕРРИТОРИЯ РУСАЛа». Новая игровая площадка расположилась возле муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №117 Тракторозаводского района Волгограда».

Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке главы города Волгограда, поддержке Тракторозаводского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда, администрации Тракторозаводского района и финансовой помощи Волгоградского алюминиевого завода Компании РУСАЛ.

Площадка отвечает всем современным требованиям безопасности, она имитирует лабиринт с разноцветными дорожками, оснащена сигнальными флажками и мягкими модулями. Собравшиеся на открытии дети из соседних садов и даже школ сразу же оценили новую площадку. А в будущем здесь планируется проведение познавательных игровых программ для воспитанников детсадов и учащихся начальных классов школ района.

Открытие новой игровой площадки прошло с размахом. Для детей здесь была подготовлена развлекательная программа с участием аниматоров, которые провели для детей первый квест и помогли юным исследователям совершить целое путешествие в страну развлечений. Кстати, право перерезать ленту для торжественного открытия также предоставили главным гостям — детям.