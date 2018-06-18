15 июня в выставочном зале музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова состоялось открытие выставки «Актуальная Россия» — «Игра в классиков», на которой присутствовали Иван Демидов, возглавляющий Фонд развития современного искусства, и куратор выставки Арсений Штейнер, которые рассказали, чем они удивят жителей и гостей города.

Мне всегда нравилось высказывание телевизионного деятеля искусства Андрея Кнышева, который 30 лет назад сказал, что в 21 веке телевидение будет делиться на теле-наедине и теле-единение. То есть телевидение, которое говорит с тобой один на один, и телевидение, с помощью которого ты чувствуешь единение со всем миром. Футбол — это пример единения, когда ты чувствуешь, что ближайший месяц ты будешь един с миром, а здесь, на выставке, ты один на один с картинами. — поделился Иван Демидов.

Выставка на равных представляет работы молодых российских авторов и классиков. Здесь вы можете увидеть более 50-ти художников, которые живут и творят в разных уголках страны, и более 100 совершенно отличающихся друг от друга работ современного искусства. До начала открытия нам удалось задать пару вопросов куратору выставки Арсению Штейнеру.

Расскажите, пожалуйста, о чем эта выставка?

Этой выставкой мы хотим показать актуальное русское искусство. Здесь представлены очень разные художники из разных городов — от города Брянска, до Владивостока. Все эти вещи сделаны за последние 5 лет. Большая часть — это 2017 год, за редким исключением — 2018-й. Подбирая их, я ставил задачу представить некую общую фактуру, не подвязывая это под какую-то идею или сверхзадачу. Поэтому и название такое обширное — «Актуальная Россия».

Какие жанры изобразительного искусства здесь представлены?

Здесь представлено все: живопись, графика, скульптура, фотография, плюс новейшие технологии — картины с дополненной реальностью 3D и так называемая компьютерная живопись, которая делается при помощи компьютера, а не вручную.

По какому принципу Вы отбирали картины?

На глаз. Но не все те картины, которые мне нравились, включил в эту выставку. Также здесь есть те, которые мне не нравятся, но они отражают современное актуальное русское искусство. Это общая, сборная выставка, такие раньше делали при советской власти: зональные, региональные выставки. Другими словами, смотр лучшего или типичного. Вот эта выставка такой и является.

От себя хотим добавить, что выставка продлится до 29 июля в выставочном зале музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова по адресу ул. Чуйкова, 37. Подробности есть в нашем календаре.