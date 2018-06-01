Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок рос здоровым, талантливым и защищенным, и готов прикладывать к этому максимум усилий. Сегодня для решения воспитательных задач существует множество инструментов, и технологии — пожалуй, один из самых эффективных. Гаджеты окружают детей с самого рождения, становятся неотъемлемой частью жизни и позволяют родителям использовать возможности телеком, чтобы обеспечить их безопасность и правильное развитие. Что же можно сделать, чтобы технологии помогали заботиться о ребенке?

Выбрать правильный смартфон

Если еще недавно было сложно представить, что в одном миниатюрном устройстве смогут поместиться игровая приставка, кинотеатр, телефон и плеер, то сегодня выбор смартфонов поражает воображение. Можно легко найти гаджет, удовлетворяющий всем требованиям самого придирчивого юного пользователя, и к тому же по выгодной для родителей цене — для этого достаточно следить за различными акциями. Например, интересным вариантом для ребенка станет Samsung Galaxy J7 Neo — смартфон с ярким Super AMOLED экраном, на котором эффектно будут смотреться как фильмы, так и игры. Благодаря мощному процессору он «вытянет» любые приложения, а 13 Мпикс камера позволит делать качественные фотографии для семейного архива. К тому же, в салонах «Билайн» Samsung Galaxy J7 Neo (Black) и другие модели этого бренда доступны к покупке в рассрочку без переплаты и с подключенными до 6 месяцами связи (в зависимости от модели)*.

Загрузить обучающие приложения

Итак, смартфон выбран — теперь нужно загрузить на него полезные приложения, подходящие по возрасту и целям. Научиться различать цвета? Выучить буквы и цифры? Собрать красочные паззлы? А может, взяться за иностранный язык уже с малых лет? Все это возможно благодаря современным программам, которые включают в себя интерактивные элементы и помогают лучше запоминать информацию. Детские психологи советуют подавать обучающую информацию в виде игры, и качественные приложения станут хорошим подспорьем для родителей, которые следят за воспитательными трендами.

Уберечь смартфон от повреждений и позаботиться о зарядке

Не переживать за сохранность новенького телефона, подаренного маленькому непоседе, помогут защитное стекло и чехол — они помогут устройству пережить все падения во время активных игр и защитят его от случайных царапин и сколов. Еще один важный аксессуар для тех, кто хочет всегда оставаться с ребенком на связи, — power bank. Миниатюрный гаджет позволит подзарядить телефон, ведь за общением и играми бывает сложно уследить за тем, сколько процентов показывает батарейка.

Выбрать оптимальный тариф

Проблемой может стать не только разряженный аккумулятор, но и ноль на счету, если его вовремя не пополнить. Оптимальное решение — подключить всей семье тариф «Билайн» ВСЁМоё с безлимитом внутри сети, чтобы домочадцы могли в любое время общаться без ограничений. А для тех, кто много двигается, на этом тарифе есть возможность ежедневно обменивать 10 000 шагов в день на 100 Мб мобильного интернета. Хороший повод устроить семейное соревнование!

Всегда оставаться на связи

И даже если баланс все равно внезапно оказался на нуле, ребенок не останется совсем без связи, если подключить опцию, позволяющую совершать звонки даже при небольшом минусе. Ну а чтобы избежать неприятных неожиданностей, лучше следить за балансом в личном кабинете и пополнять его онлайн в случае необходимости.

Знать, где ребенок

Полностью заряженный телефон и безлимитный тариф не всегда могут обеспечить детям полную безопасность на оживленных и непредсказуемых улицах большого города. Если школа или секции находятся далеко от дома, родителям необходимо быть уверенными, что ребенок добрался до места без приключений, и особая опция «Локатор» специально создана для них. Что бы ни случилось, «Локатор» определит местонахождение телефона.

Любой родитель больше всего беспокоится о благополучии своего ребенка, его безопасности и правильном развитии. При правильном подходе смартфон может стать отличным инструментом для решения этих задач.

*«Билайн» компенсирует покупателю стоимость пакета связи за счет предоставления скидки на устройство. Рассрочка без переплат означает, что удорожание товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, не происходит за счет скидки, предоставляемой продавцом, которая компенсирует сумму процентов за пользование кредитом при условии исполнения заемщиком кредитного договора. Количество устройств ограничено. Акция продлится до 8 июля 2018 года. Подробности на сайте beeline.ru