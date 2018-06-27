В феврале 2018 года «Концессии водоснабжения» в Волгограде объявили о старте социальной акции «Закрой люк – спаси ребенка». За время акции волгоградцы подали свыше 800 заявок на открытые люки.

На днях к волгоградской акции присоединился саратовский водоканал – компания «Концессии водоснабжения – Саратов», приступившая к работе в ноябре 2017 года.

— Проблема открытых колодцев актуальна для всех городов России. Крышки — как чугунные, так и полимерные — воруют повсюду. Ежедневно в Саратове четыре бригады предприятия закрывают колодцы. С начала года сотрудники ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» зафиксировали 1,5 тысячи случаев кражи крышек люков, — рассказали в пресс-службе саратовских концессий.

«Концессии водоснабжения – Саратов» так же, как и в Волгограде, полностью взяли на себя организацию сбора и последующую обработку заявок по всем открытым в городе люкам, в том числе определение принадлежности коммуникаций и передачу заявок владельцам коммуникаций. Теперь саратовцы могут сообщить обо всех открытых люках по телефону или по электронной почте концессий, не занимаясь самостоятельным поиском хозяев разоренных люков.

Пока только две коммунальные компании взяли на себя добровольные обязательства по борьбе с открытыми люками в общегородском масштабе, а не только в рамках своих полномочий. И обе компании – концессионные. Это, в первую очередь, объясняется сложностями традиционных муниципальных предприятий ЖКХ по созданию удобных каналов связи с потребителями по принципу «одного окна». Но очевидно, что только совместными усилиями коммунальных компаний можно решить проблемы такого уровня. В концессиях уверены, что число компаний и городов — участников акции будет только расти.

СПРАВКА

КУДА В ВОЛГОГРАДЕ МОЖНО СООБЩИТЬ ОБ ОТКРЫТОМ ЛЮКЕ?

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