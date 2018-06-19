В течение месяца на Центральном рынке Волгограда ежедневно будет работать ярмарка «Дары земли волгоградской», организованная облпромторгом совместно с региональным комитетом сельского хозяйства. На ярмарке будут представлены товары от ведущих товаропроизводителей региона и народных умельцев, которые предложат жителям и гостям области свою лучшую продукцию.

На прилавках будут только местные товары: кондитерские изделия, соки, мороженое, минеральные и фруктовые воды, бакалея, соленья, мед и знаменитое горчичное масло. Также здесь можно купить изделия мастеров народных художественных промыслов. Талантливые умельцы предлагают одежду из козьего пуха, игрушки из натурального дерева, казачьи сувениры, керамику, художественные изделия из камыша, поделки в технике лоскутного шитья, авторские куклы и многое другое.

Организаторы предлагают включить мастерские, расположенные в Дубовском, Урюпинском, Камышинском, Фроловском, Городищенском районах, в туристические маршруты.

Ярмарка «Дары земли волгоградской» будет работать ежедневно с 15 июня по 15 июля на территории МУП «Центральный рынок» по ул. Советской, 17. Торговые ряды открыты с 10:00 до 19:00 часов.