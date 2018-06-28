Жаркая погода не хочет покидать Волгоград. И чтобы очередной матч на «Волгоград Арене» болельщики перенесли нормально, 28 июня на «Тропе болельщиков» питьевую воду будут раздавать городские волонтеры, а бригады скорой помощи, которые дежурят у стадиона и на площадке Фестиваля болельщиков, будут обеспечены дополнительными запасами воды.

Кроме того, в этот день рядом со стадионом будет организована работа поливальных машин — вода освежит воздух, облегчит пребывание гостей и жителей города на открытом воздухе.

По данным медиков, несмотря на повышение температуры воздуха, число обращений в скорую помощь в связи с жарой остается на среднем уровне. В связи с тем, что синоптики прогнозируют жаркую погоду 28 июня, врачи просят предпринимать меры защиты: надевать головные уборы и пить достаточное количество воды. Волонтеры на улицах города раздают гостям специальные подарочные наборы, в которые входят бумажный головной убор и веер, а также сувенирный браслет.