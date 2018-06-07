Компания «Концессии водоснабжения» проведет работы по подключению нового водовода диаметром 110 мм и длиной 400 м в действующие сети по ул. Симферопольская от ул. Дачная до ул. Колесная. В связи с этим 8 июня с 6:45 до

9 июня 01:30 будет временно ограничено водоснабжение по следующим улицам Красноармейского района Волгограда:

— ул. Красных Зорь, дд. №77-117, 80-124;

— ул. Симферопольская, дд. №79-149, 80-150;

— ул. Минская, дд. №101-151, 100-148;

— ул. Луговая, дд. №61-107, 84-130;

— ул. Лазоревая, дд. №117-163;

— ул. Бессарабская, дд. №3-29, 4-28;

— ул. Колесная, дд. №11-35, 16-42;

— ул. Цветочная, дд. №3-37, 4-40.

В период отключения потребителей от системы водоснабжения будет дополнительно организован подвоз воды. Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» investvoda.ru или по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.