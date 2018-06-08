В связи с празднованием Дня России и переносом выходных на праздничные дни расписание движения пригородных поездов претерпело некоторые изменения. Как сообщают в пресс-службе ОАО «РЖД», 9 июня 2018 года в Волгоградском регионе движение пригородных поездов будет организовано по расписанию «рабочего дня», а 11 и 12 июня 2018 года — по расписанию «выходного дня».

Кроме того, по просьбам пассажиров на 12 июня 2018 года назначаются пригородные поезда №6809 Качалино – Петров Вал (отправление со ст. Качалино в 8:47) и №6806 Петров Вал – Качалино (отправление со ст. Петров Вал в 14:17).